Брухунова засняла Петросяна с подросшим сыном на отдыхе: острый носик, аккуратные ушки — копия папы

Евгений Петросян уже давно стал известной персоной. Он продолжает давать концерты и развивать свой театр. Юморист уже несколько лет живет в браке с Татьяной Брухуновой. Они растят сына Вагана, которому три года. Обычно пара редко вместе появляется на публике. Они также оберегают наследника от лишнего внимания общественности.
На этот раз Петросян приехал с семьей в Сочи. Супруги устроили себе отпуск. Примечательно, что на этот раз юморист решил посидеть на диване перед телевизором. Сын составил ему компанию. Брухунова засняла мужа и наследника. Она показала, как они похожи. Юморист сидел, демонстрируя профиль. Мальчик оказался его копией.
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Евгений Петросян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как вырос маленький Ваган. Многие отметили, что он унаследовал лучшее от родителей. «Какой миленький», «Вот это идиллия», «Маленькая копия папы», «Когда гены видно сразу», «Хорошекий такой! Чудо», — стали писать пользователи Сети.