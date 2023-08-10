Брухунова засняла Петросяна с подросшим сыном на отдыхе: острый носик, аккуратные ушки — копия папы

На этот раз Петросян приехал с семьей в Сочи. Супруги устроили себе отпуск. Примечательно, что на этот раз юморист решил посидеть на диване перед телевизором. Сын составил ему компанию. Брухунова засняла мужа и наследника. Она показала, как они похожи. Юморист сидел, демонстрируя профиль. Мальчик оказался его копией.

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