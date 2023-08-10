Агата Муцениеце оголила свои упругие «мячики» на лужайке: округлости фигуры томятся под палящим солнцем

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря сериалу «Закрытая школа». На этот раз актриса вернулась в Москву после длительных съемок. Она предпочитает держать себя в форме, поэтому начинает утро с пробежки. После развода с Павлом Прилучным артистка стала чаще демонстрировать свои достоинства.
На этот раз Агата решила позагорать у своей новой усадьбы. Она в мини-бикини цвета сочной травы понежилась на солнце. Актриса решила крупным планом снять свое декольте. Она в тугом лифчике сдавила свою шаровидную грудь. Муцениеце не стала скрывать свою интимную родинку. Она предстала без макияжа и укладки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая горячая штучка», «Просто нет слов», «Какая дама», «Вы очаровательная», «Ох, какие мячики», «Формы выглядят так впечатляюще», «Прям идеальная», «Леди на своей усадьбе», — стали писать подписчики.