Агата Муцениеце оголила свои упругие «мячики» на лужайке: округлости фигуры томятся под палящим солнцем

На этот раз Агата решила позагорать у своей новой усадьбы. Она в мини-бикини цвета сочной травы понежилась на солнце. Актриса решила крупным планом снять свое декольте. Она в тугом лифчике сдавила свою шаровидную грудь. Муцениеце не стала скрывать свою интимную родинку. Она предстала без макияжа и укладки.

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