Мачеха нашла подход: Брутян поставила дочку Прилучного у плиты — готовит завтрак для папы и брата

На этот раз Зепюр вернулась к домашним делам. Пока с ней проводят время падчерица и пасынок. Очередное утро актриса начала с приготовления завтрака. Она поставила у плиты Мию. Малышка сделала омлет, а также они пожарили колбаску с блинчиками. Брутян потом красиво сервировала стол. Морковка по-корейски украсила тарелку.

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