Мачеха нашла подход: Брутян поставила дочку Прилучного у плиты — готовит завтрак для папы и брата

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал известным актером. В последние годы звезда сериала «Мажор» скрывал личную жизнь. Но в 2022 году он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Не так давно у них родился сын Микаэль. Примечательно, что недавно они отдохнули на Мальдивах. С собой артист даже взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию.
На этот раз Зепюр вернулась к домашним делам. Пока с ней проводят время падчерица и пасынок. Очередное утро актриса начала с приготовления завтрака. Она поставила у плиты Мию. Малышка сделала омлет, а также они пожарили колбаску с блинчиками. Брутян потом красиво сервировала стол. Морковка по-корейски украсила тарелку.
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«Для наших мужчин», – отметила звезда.
Поклонники отметили, что жена Прилучного умеет найти подход к детям. Многие отметили, что она прекрасно ладит с падчерицей. «Как это мило», «Главное, что Мия перестала переживать», «Какая красота», «Аппетитный завтрак получился», — стали писать подписчики.