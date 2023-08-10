Стала известна судьба актера Василия Степанова, который сыграл главную роль в «Обитаемом острове»

Актер Василий Степанов начал сниматься в 2008 году. Его первым фильмом стал «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Картина не имела успеха в прокате, но красивого статного парня заметили и стали приглашать в другие проекты.

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Василий снялся еще в нескольких фильмах. А в 2017 году пропал из поля зрения фанатов. В жизни артиста началась черная полоса. Он впал в затяжную депрессию после расставания с коллегой по актерскому цеху Дарьей Егоровой.

СМИ писали, что актер лечился в психиатрической клинике. В итоге врачи поставили Степанову диагноз «шизофрения» и дали 3 группу инвалидности.

Сейчас Василию 37 лет. Со слов его брата Максима, актер живет с пожилыми родителями. Он помогает ухаживать за отцом. А лето проводит на семейной даче, где охотно занимается садом и огородом. В кино Степанова больше не приглашают. Личная жизнь тоже не сложилась, девушки у Василия нет.

Источник: litekp.ru