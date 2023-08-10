Кудрявцева закатила вечеринку у бассейна в честь пятилетия дочки: маленькая Маша в нежном платье, а папа не приехал

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит выглядеть броско. В 52 года блондинка много внимания уделяет внешности и старается держать себя в форме. В этом году она устроила длительный летний отпуск. Звезда повеселилась в Сен-Тропе, а теперь звезда проводит время с родными и своей дочкой Марией в Болгарии.
На этот раз Лера отметила день рождения наследницы. Она устроила вечеринку у бассейна. С утра именинница увидела в апартаментах десятки воздушных шариков. Ее стали поздравлять мамины подруги. А вечером диджей устроил музыкальную фиесту на улице.
Вокруг бассейна собрались гости. Аниматоры в нарядах принцесс развлекали именинницу. Примечательно, что Мария была в нежно-розовом воздушном платье. Она прильнула к маме, которая нарядилась в яркую комбинацию.
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«Краткое содержание... Маша – 5 лет. Было очень весело. Спасибо всем за поздравления! Люблю», – написала звезда.
Поклонники заметили, что на празднике не было мужа телеведущей Игоря Макарова. Он не поздравил свою наследницу лично, что многих насторожило. Однако возможно, что Марию ждет уже второй праздник в Москве.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды