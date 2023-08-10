Кудрявцева закатила вечеринку у бассейна в честь пятилетия дочки: маленькая Маша в нежном платье, а папа не приехал

На этот раз Лера отметила день рождения наследницы. Она устроила вечеринку у бассейна. С утра именинница увидела в апартаментах десятки воздушных шариков. Ее стали поздравлять мамины подруги. А вечером диджей устроил музыкальную фиесту на улице.

Вокруг бассейна собрались гости. Аниматоры в нарядах принцесс развлекали именинницу. Примечательно, что Мария была в нежно-розовом воздушном платье. Она прильнула к маме, которая нарядилась в яркую комбинацию.

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