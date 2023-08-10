Ирина Мирошниченко была дважды беременна, но так и не родила: артистка жалела об этом

Ирина Мирошниченко прожила яркую жизнь. Она была любима миллионами. Актриса блистала на сцене театра и в кино. Однако в семейной жизни все было не так хорошо, как в профессиональной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

У Ирины Петровны было три брака. В первый раз артистка вышла замуж за драматурга Михаила Шатрова. Этот союз просуществовал 12 лет. Несмотря на это, супруги так и не решились завести ребенка. Они были близки к этому. Но Мирошниченко решила отказаться от рождения наследника из-за съемок в фильме «Их знали только в лицо».

Второй брак артистки с литовским режиссером Витаутасом Жалакявичюсом продлился всего полгода. Страсть вспыхнула во время работы над картиной «Это сладкое слово - свобода!». Из-за этих отношений Ирина Петровна бросила первого мужа. Но вскоре она поняла, что новый избранник ей совсем не подходит.

Третий брак оказался удачнее предыдущего. Мирошниченко вышла замуж за своего коллегу Игоря Васильева. Актеры прожили вместе 5 лет. Артистка снова забеременела, но, как и в прошлый раз, сделала выбор в пользу работы. Ее супруг не смог с этим смириться, поэтому их пути разошлись. Годы спустя артистка пожалела о том, что не стала матерью. Но было уже слишком поздно.

Источник: litekp.ru