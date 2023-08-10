Юлия Михалкова в топе с прорезью показала интимное: прелести выглядывают снизу

Юлия Михалкова давно оставила шоу «Уральские пельмени» и теперь развивается как театральная актриса и волонтер экологических проектов. Работы у нее невпроворот, но чтобы были силы на новые подвиги, звезда всегда в своем плотном графике находит время для себя любимой.

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Накануне она отправилась на шопинг и, оказавшись в примерочной, запечатлела себя на селфи. Поклонники ахнули, увидев свою любимицу в оригинальном топе – с вырезом под грудью, из которого выглядывали полушария без бюстгальтера. Михалкова обладает формами на зависть, поэтому может себе позволить и такие наряды, и отсутствие нижнего белья.