Невестка-стриптизерша Наташи Королевой сильно оконфузилась: не хватило зубов на улыбку

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип улетел с мамой и своей невестой, стриптизершей Мелиссой на Алтай. Пока родительница зарабатывала деньги на корпоративе, отпрыск времени зря не терял. Молодая парочка взяла катер, чтобы прокатиться по жемчужине Горного Алтая – озеру Телецкому.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Водная прогулка так впечатлила Мелиссу, что девушка позабыла о своей осторожности – она тщательно скрывает отсутствие переднего зуба и даже на видео поначалу не улыбалась. Однако, эмоции взяли верх, и на мгновение девушка открыла рот.