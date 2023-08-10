Задрала и оголила: Илана из «Уральских пельменей» показала, что у нее под юбкой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала своим подписчикам кадры с шопинга. Актриса побывала в торговом центре и решила прикупить себе модные розовые туфельки, чтобы не пройти мимо тренда на Барбикор.

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Красивых пар обуви нашлось столько, что у актрисы глаза разбежались. Красотка стала мерить туфельки и была так увлечена процессом, что задрала юбочку слишком высоко. Зрители увидели, как оголились бедра Иланы, но сама Юрьева конфуза, кажется, и не заметила – слишком была занята выбором туфелек.