Каролина Севастьянова получила предложение руки и сердца от своего тайного бойфренда: романтичнее некуда

28-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова получила предложение руки и сердца от своего бойфренда. Кто он, возлюбленный красотки, - большая тайна, и показывает она его лишь по частям. Известно лишь, что вместе пара не так давно – с Нового года.

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Как это было, Севастьянова показала в своем микроблоге. В ночном небе Сен-Тропе засветились десятки огоньков и сложились в два колечка, и Каролина снабдила видео «сердечком» и отметкой молодого человека. Каким был ответ гимнастки на предложение, пока неизвестно.