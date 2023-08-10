Татьяна Тарасова не сдержала эмоций после пробежки Романа Костомарова на протезах: «Я под впечатлением»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает реабилитацию после ампутации ног и рук. Фигурист держит в курсе своих поклонников и теперь сообщил, что ему пришли новые стопы, на которых он может бегать. Свою тренировку счастливый и энергичный спортсмен показал на видео в соцсетях.

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Силе духа Костомарова отдала должное заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она не сдержала эмоций после новостей о том, что фигурист уже вовсю бегает.

«Это что‑то феноменальное! Я под впечатлением, в полном восхищении! Восхищаюсь им. Все, что захочет, — он сделает», - поразилась наставница чемпионов.

Напомним, Костомаров с января по июль находился в больнице. Там он был на грани жизни и смерти, лишился кистей рук и стоп, но смог выкарабкаться.

По материалам сайта "Матч ТВ"