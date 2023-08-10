Лия Ахеджакова вышла на сцену с сине-желтым флагом

Актриса Лия Ахеджакова спровоцировала новый скандал. Причем, не сказав ни слова. Звезда эпизода в конце июля побывала на гастролях в Германии и на сцену вышла с сине-желтым флагом.

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Видео с этим поступком разлетелось по Сети. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с обращением к Генпрокураторе РФ проверить ее поступок на предмет дискредитации нашей армии, а также признать ее иноагентом. Также общественник настаивает на том, чтобы лишить актрису почетных званий и наград.