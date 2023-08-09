Рудова в корсете утянула «сдобный» бюст, аж вываливается: бесстыдно сверкает аппетитными формами на камеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она обладает эффектной внешностью, поэтому зачастую играет роковых красавиц. Актриса признается, что много занимается спортом, чтобы держать себя в форме. При этом даже вне съемок она носит смелые наряды. 39-летняя звезда то и дело выкладывает пикантные кадры, дразня своих фанатов.
На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она облачилась в джинсы и черный корсет. Актриса туго сдавила свои прелести. Она выставила напоказ свои пышные полушария груди. Блондинка добилась эффекта тонкой талии. Она заверила, что корсет создает такие соблазнительные изгибы. Наталья пришла в восторг от своих форм.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая вы женщина-вамп», «Просто идеальное декольте», «Ох, вот это талия», «Вы смотритесь просто бесподобно», «Как же хороша», «Сладкие изгибы», — стали писать подписчики.