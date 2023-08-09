Севастьянова обнажила свои прелести на шезлонге перед таинственным возлюбленным: вся такая точеная

Каролина Севастьянова уже давно не участвует в соревнованиях. Она раньше была художественной гимнасткой и успела завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото. Примечательно, что она теперь предпочитает много путешествовать. Она держит себя в форме и носит женственные наряды. А вот о личной жизни звезда говорит редко.
Недавно Каролина прилетела во Францию. Она нежится на солнце в Провансе. Гимнастка признавалась, что у нее появился возлюбленный в этом году, но его имя она пока скрывает. Но на новых кадрах спортсменка загорала у бассейна с мужчиной. Она оголила свои длинные ноги и изящные бедра на шезлонге. Рядом с ней лежал брутальный парень.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие были заинтригованы тем, кто стал ее второй половинкой. Некоторые помнят, что на шоу «Звезды в Африке» за ней ухаживал Анатолий Цой. Фанаты посчитали, что он мог бы добиться гимнастку. Другие решили, что стопа у мужчины точно больше, чем у певца.