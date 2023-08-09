Севастьянова обнажила свои прелести на шезлонге перед таинственным возлюбленным: вся такая точеная

Недавно Каролина прилетела во Францию. Она нежится на солнце в Провансе. Гимнастка признавалась, что у нее появился возлюбленный в этом году, но его имя она пока скрывает. Но на новых кадрах спортсменка загорала у бассейна с мужчиной. Она оголила свои длинные ноги и изящные бедра на шезлонге. Рядом с ней лежал брутальный парень.

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