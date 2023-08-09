Орбакайте подловила Земцова и дочку на концерте итальянского певца Рамазотти: счастливая Клава прильнула к папе

На этот раз Кристина решила выйти в свет. Она с мужем Михаилом Земцовым и наследницей отправилась на концерт знаменитого итальянского певца Эроса Рамаззотти. Артистка в платье стояла у столика и наблюдала за выступлением. Рядом ее супруг обнимал дочку. Клавдия заулыбалась, когда увидела маму с камерой. Она выглядела очень счастливой. Зал был полон людей.

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