Орбакайте подловила Земцова и дочку на концерте итальянского певца Рамазотти: счастливая Клава прильнула к папе

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она снимается для телевизионных шоу, дает концерты и играет в кино. Однако этим летом певица устроила себе длинный отпуск. Она много путешествует. Еще недавно артистка привозила дочку Клаву к отцу в Литву, а потом к Алле Пугачевой в Юрмалу. Теперь звезда проводит время с семьей в Италии.
На этот раз Кристина решила выйти в свет. Она с мужем Михаилом Земцовым и наследницей отправилась на концерт знаменитого итальянского певца Эроса Рамаззотти. Артистка в платье стояла у столика и наблюдала за выступлением. Рядом ее супруг обнимал дочку. Клавдия заулыбалась, когда увидела маму с камерой. Она выглядела очень счастливой. Зал был полон людей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Кристина выглядит отдохнувшей. «Ну что за чудо», «Такие милахи», «Земцов такой хороший папа», «Видно, что счастливы», «Какая крутая атмосфера», «Классно, когда можно так отдыхать», — стали писать в Сети.