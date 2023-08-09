Настасья Самбурская в платье на голое тело засветила свои «сладкие» выпуклости: без лифчика — природная красота

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. Порой актриса делится кадрами со съемок. Она не боится экспериментировать с имиджем. Брюнетка может похвастаться точеной фигурой, поэтому без стеснения носит смелые наряды. Поклонники удивляются тому, что звезда до сих пор не замужем.
На этот раз Самбурская похвасталась новым образом. Она облачилась в мини-платье и необычные сандалии с тесемками вокруг ноги. Актриса сделала акцент на стройных ногах. Также она отказалась от лифчика, засветив упругие полушария груди. Настасья сделала яркий макияж и аккуратную укладку.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены образом. Многие отметили, что актриса является роковой красоткой. «Ну очень соблазнительно», «Такие острые коленки», «Ой, без лифчика такое красивое декольте», «Горячая штучка», «Сколько женской энергии», «Классная какая», «Фигура шикарная», — стали писать подписчики.