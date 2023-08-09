Настасья Самбурская в платье на голое тело засветила свои «сладкие» выпуклости: без лифчика — природная красота

На этот раз Самбурская похвасталась новым образом. Она облачилась в мини-платье и необычные сандалии с тесемками вокруг ноги. Актриса сделала акцент на стройных ногах. Также она отказалась от лифчика, засветив упругие полушария груди. Настасья сделала яркий макияж и аккуратную укладку.

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