Брутян поделилась умилительными кадрами: Прилучный приехал с сыном домой, вручив всем цветы и зацеловав дочку

На днях супруги вернулись из отпуска. Она впервые свозили к океану трехмесячного сына Микаэля. Также Прилучный брал с собой детей от первого брака. И в Москве они продолжают демонстрировать идиллию. Очередной день актер провел на работе и даже взял с собой старшего наследника. А вечером они приехали с цветами для Брутян и Мии. Молодая жена артистка была восхищена. Павел также зацеловал свою дочку.

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