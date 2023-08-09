Брутян поделилась умилительными кадрами: Прилучный приехал с сыном домой, вручив всем цветы и зацеловав дочку

Уже больше 10 лет в кино снимается Павел Прилучный. Он успел полюбиться многим зрителям. В 2020 году актер пережил развод с Агатой Муцениеце, которая родила от него двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию. Потом два года он не говорил о личной жизни, пока не сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Теперь артист заявляет, что она делает его лучше.
На днях супруги вернулись из отпуска. Она впервые свозили к океану трехмесячного сына Микаэля. Также Прилучный брал с собой детей от первого брака. И в Москве они продолжают демонстрировать идиллию. Очередной день актер провел на работе и даже взял с собой старшего наследника. А вечером они приехали с цветами для Брутян и Мии. Молодая жена артистка была восхищена. Павел также зацеловал свою дочку.
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На этот раз поклонники осыпали пару комплиментами. Многие отметили, что Прилучный подает правильный пример своим детям. «Это так чудесно», «Такие классные», «Паша — хороший отец», «Почему он так не любит Агату?», «Мия такая счастливая», «Приятно смотреть на заботу», — стали писать подписчики.