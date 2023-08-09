Севастьянова в юбке в сетку блеснула своим округлыми формами на улице: стринги впились в «орех»

На этот раз Каролина решила провести время на пляже. Она вышла на улицу в юбке в сетку. Наряд оказался пикантным. Гимнастка засветила свои округлые ягодицы и черные стринги. Она решила продемонстрировать всю красоту своей фигурой окружающим. При этом Севастьянова игриво отправила воздушный поцелуй оператору.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».