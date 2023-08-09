Севастьянова в юбке в сетку блеснула своим округлыми формами на улице: стринги впились в «орех»

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь художественной гимнастике и смогла стать олимпийской чемпионкой. И хотя спортсменка завершила карьеру, она продолжает держать себя в форме. На этот раз она отправилась отдыхать во Францию. Звезда делится смелыми кадрами из Прованса.
На этот раз Каролина решила провести время на пляже. Она вышла на улицу в юбке в сетку. Наряд оказался пикантным. Гимнастка засветила свои округлые ягодицы и черные стринги. Она решила продемонстрировать всю красоту своей фигурой окружающим. При этом Севастьянова игриво отправила воздушный поцелуй оператору.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были изумлены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая красивая», «Тут вид сзади на миллион», «Все залюбовались этой фигурой», «Шикарная юбка! Надо брать», «И тут все лишились дара речи», — стали писать подписчики.