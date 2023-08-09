Идеальные пальчики: Марина Африкантова показала свой маникюр оттенка арбузных семечек — это просто красиво

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова похвасталась ухоженными ноготками.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает приводить себя в порядок. Часть своего времени Марина Африкантова посвящает уходу за собой.

Марина Африкантова часто посещает парикмахера, косметолога, массажиста, мастера маникюра и педикюра.

Марина Африкантова в микроблоге поделилась видео, на котором рассказала, как проходит ее день и как много дел успевает она переделать. В кадре Марина Африкантова как бы невзначай засветила идеальные пальчики с красивым маникюром.

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Марина Африкантова выбрала для покрытия ногтей темный тон. Лак цвета арбузных семечек — что-то среднее между черным и коричневым. 

Маникюр Марины Африкантовой. Фото: соцсети

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