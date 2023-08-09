Счастливые каникулы: Лиза и Гарри Галкины поплескались в водоеме у роскошной виллы с дочкой Кристины Орбакайте

На этот раз вся семья осталась дома. Они решили освежиться в водоеме. Дети катались с горки, а потом стали прыгать в воду с пирса. Галкин* присоединился к ним. Лиза в монокини бесстрашно ныряла в воду с разбега. Не отставал от нее и брат Гарри. Также каникулы у бабушки проводит дочка Кристины Орбакайте, Клавдия. Она тоже веселилась на побережье.

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