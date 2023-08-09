Счастливые каникулы: Лиза и Гарри Галкины поплескались в водоеме у роскошной виллы с дочкой Кристины Орбакайте

Алла Пугачева уже редко выступает. Она предпочитает проводить время с семьей. В 2022 году артистка переехала в Израиль. Там теперь учатся двойняшки Лиза и Гарри. И пока Максим Галкин* путешествует, его жена видится с друзьями. Но этим летом они снова отдыхают в Юрмале. Пара видится с Лаймой Вайкуле, а живет в огромном доме с горкой у озера.
На этот раз вся семья осталась дома. Они решили освежиться в водоеме. Дети катались с горки, а потом стали прыгать в воду с пирса. Галкин* присоединился к ним. Лиза в монокини бесстрашно ныряла в воду с разбега. Не отставал от нее и брат Гарри. Также каникулы у бабушки проводит дочка Кристины Орбакайте, Клавдия. Она тоже веселилась на побережье.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие решили, что Алла Борисовна тоже позагорала, но не рискнула показать себя в купальнике. В последнее время певицу часто подвергают критике из-за внешности. «Семейная идиллия», «Как классно», «Везет, когда папа готов столько сил отдавать детям», «Ого, какие уже большие», «Клава такая высокая», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.