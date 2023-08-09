«Снимает и поет Алла»: Галкин* повеселился с двойняшками на морском берегу — Лиза задорно плюхнулась в воду бомбочкой

Алла Пугачева уже много лет поет на сцене и смогла стать одной из самых знаменитых персон в России. Ее называют легендарной исполнительницей. А вот в 2022 году она переехала в Израиль с семьей. На певицу посыпалось много хейта. Но она старается не реагировать на злопыхателей. Недавно звезда прилетела в Юрмалу, чтобы поддержать фестиваль Лаймы Вайкуле. Пара устроила там отпуск с детьми.
На этот раз Максим Галкин* выложил видео, которое сняла Примадонна. Она наблюдала, как двойняшки Лиза и Гарри резвятся на пляже. Дочка певицы в купальнике прыгала в воду бомбочкой. Гарри был в шортах для купания. Они беззаботно веселились и ныряли в море. Им составили компанию друзья. Дети пары любят спорт и могут похвастаться хорошей физической подготовкой. С ними был папа, который тоже не устоял и освежился.
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«Я так хочу, чтобы лето не кончалось! Снимает и поет Алла», — написал юморист.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что Лиза подросла. А песня, наложенная на видео, многих окунала в воспоминания. «Где находят таких мужей, которые так тусуются со своими детьми?», «Классно, когда вся семья в сборе и проводит так время», «Аж до мурашек музыка началась! Счастливые дети — счастливая семья!» — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.