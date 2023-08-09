«Снимает и поет Алла»: Галкин* повеселился с двойняшками на морском берегу — Лиза задорно плюхнулась в воду бомбочкой

На этот раз Максим Галкин* выложил видео, которое сняла Примадонна. Она наблюдала, как двойняшки Лиза и Гарри резвятся на пляже. Дочка певицы в купальнике прыгала в воду бомбочкой. Гарри был в шортах для купания. Они беззаботно веселились и ныряли в море. Им составили компанию друзья. Дети пары любят спорт и могут похвастаться хорошей физической подготовкой. С ними был папа, который тоже не устоял и освежился.

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