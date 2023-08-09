Пополневшая Ольга Бузова обнажила свой «спелый налив»: залезла в кусты, прикрывая свои прелести

На этот раз Ольга поделилась новым фото. Она покрасовалась в мини-бикини прямо на улице. Так как артистка недавно поправилась, она решила заниматься спортом. И теперь телеведущая продемонстрировала свои формы без прикрас. Бузова позировала среди кустов, прикрыв цветами свои прелести. При этом она засветила свое декольте, которое стало пышнее.

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