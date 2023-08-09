Пополневшая Ольга Бузова обнажила свой «спелый налив»: залезла в кусты, прикрывая свои прелести

Ольга Бузова уже давно стала прославилась на всю страну. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Телеведущая регулярно снимается в новых проектах и дает концерты. Она каждый раз выбирает яркие и смелые наряды. Примечательно, что артистка на днях побывала в Анапе. Она успела позагорать и отдохнуть с друзьями. Звезда покрасовалась в купальнике.
На этот раз Ольга поделилась новым фото. Она покрасовалась в мини-бикини прямо на улице. Так как артистка недавно поправилась, она решила заниматься спортом. И теперь телеведущая продемонстрировала свои формы без прикрас. Бузова позировала среди кустов, прикрыв цветами свои прелести. При этом она засветила свое декольте, которое стало пышнее.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она без макияжа выглядит еще привлекательнее. «Олечка, куколка наша», «Какая хорошенькая», «Фигурка аппетитная», «Зачем зарылась в лапухи», «Ого, какие формы», «Просто шик», «Ну теперь хоть есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.