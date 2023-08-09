Копия папы, а ноги — мамины: Боня засняла, как 11-летняя дочка учится ходить на каблуках на террасе в Монако

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она покинула не только шоу «Дом-2», но и Россию. Больше 10 лет светская львица проживает в Монако. Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Зачастую бизнесвумен путешествует или посещает разные мероприятия. Но сейчас у ее наследницы каникулы, поэтому они много времени проводят вместе.
На днях Боня решила научить наследницу водить. Она усадила ее за руль своего дорогого авто. А вот накануне светская львица наблюдала, как 11-летняя Анджелина надела мамины каблуки. Она устроила дефиле на террасе. На кадрах дочка звезды грациозно вышагивает в мини-юбке и даже подскакивает. Она показала стройные ноги, как у мамы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну все, девочки, пришел тот час, когда дочка надевает твои туфли, чтобы уже научиться ходить на каблуках. Скоро и на дискотеку начнет ходить», — написала Боня.
Поклонники отметили, что Анджелина быстро растет. «Ножки мамины», «Девочка очень сильно похожа на папу, прям одно лицо», «Куколка», «Ну просто прелесть», — стали писать подписчики.