Копия папы, а ноги — мамины: Боня засняла, как 11-летняя дочка учится ходить на каблуках на террасе в Монако

На днях Боня решила научить наследницу водить. Она усадила ее за руль своего дорогого авто. А вот накануне светская львица наблюдала, как 11-летняя Анджелина надела мамины каблуки. Она устроила дефиле на террасе. На кадрах дочка звезды грациозно вышагивает в мини-юбке и даже подскакивает. Она показала стройные ноги, как у мамы.

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