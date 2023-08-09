«Потерял семью ради вот этого»: Капаклы молит Африкантову о прощении после разрыва с Мусульбес

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы не так давно расстался с Таней Мусульбес. Экс-влюбленные пока не рассказывают, что стало причиной их разрыва.

Рома Капаклы уже снял другую квартиру и даже купил холодильник. Между тем до него медленно, но верно начало доходить, что же он натворил, изменив жене Марине Африкантовой с Таней Мусульбес.

В микроблоге он страдает и дает понять, что готов молить Марину Африкантову о прощении. Подписчики же тут же доложила Марине о стенаниях Капаклы. Африкантова намекнула, что не намерена воссоединяться с предателем, и посоветовала Роме впредь быть умнее.

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