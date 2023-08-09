Скучает по сыновьям: участник «Дома-2» Тигран Салибеков разрыдался у всех на глазах во время Лобного

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Поклонники проекта, посмотревшие видео с Лобного, тут же заявили, что Тигран Салибеков сам виноват в том, что дети не хотят его видеть. Ему стоило бы помогать сыновьям, платить алименты, не говорить гадости о их матери и не судиться с ней за квартиру. Тогда бы и не пришлось рыдать на Лобном, давя на жалость публики.