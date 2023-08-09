Скучает по сыновьям: участник «Дома-2» Тигран Салибеков разрыдался у всех на глазах во время Лобного

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков и папа троих сыновей дал слабину во время Лобного. Тигран Салибеков вдруг разрыдался на публике. Утирая слезы, он заявил, что скучает по детям, которые сейчас отдыхают вместе с мамой Юлией Салибековой в Краснодарском крае.
«Но ведь над этим тоже надо работать», — заметила ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.
«Я пробовал, но там вообще скала. Я пытаюсь быть веселым, пытаюсь Вику делать счастливой и веселой. Но есть проблема, которая не делает меня счастливым. Бывшая жена — это человек, который умер для меня уже давно. Я всего лишь хочу видеть своих детей, общаться с ними, воспитывать их. У меня могут быть еще дети, новая семья. Но эти дети-то никуда не уходят», — плакал Тигран Салибеков.
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Поклонники проекта, посмотревшие видео с Лобного, тут же заявили, что Тигран Салибеков сам виноват в том, что дети не хотят его видеть. Ему стоило бы помогать сыновьям, платить алименты, не говорить гадости о их матери и не судиться с ней за квартиру. Тогда бы и не пришлось рыдать на Лобном, давя на жалость публики.