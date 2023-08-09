Богини не носят лифчик: Муцениеце в сорочке обнажила свои манкие выпуклости фигуры, сверкнув «ложбинкой греха»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис после выхода сериала «Закрытая школа». Также ей доводилось работать ведущей. Теперь она все чаще предстает в смелых нарядах. После развода с Павлом Прилучным артистка постройнела. Более того, она блистает в кабаре-театре и не боится оголяться.
На этот раз Агата не могла уснуть. Она прилегла на диван в белой сорочке. Актриса наслаждалась вечерним просмотром кино. Она обнажила свои пышные полушария груди. Экс-жена Прилучного не стала прятать свою ложбинку. Муцениеце прильнула к подушке, рукой подперев свои прелести.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадром. Многие признались, что актриса лишила их сна. «Ого, какая красивая», «Вот это декольте», «Наряд заворожил», «Ох, вот это прелесть», «Смотришь и любуешься», «Просто идеальная», «Даже без макияжа прекрасная», «Лифчик точно не нужно носить», — стали писать в Сети.