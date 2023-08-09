Валерий Пономаренко: «Вдова Саши врет. Я все, что мог, давал на лечение. На наследство не претендую»

Валерий Пономаренко прямо заявил, что Анна врет и отказалась от общения с родственниками покойного мужа.

«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Мама отказалась от всего. И ни на что не претендовала. Она даже нотариально отказалась от него. А мне не надо было нотариально, я не был наследником как таковым. Мама теперь тоже с ней не общается. Но не по своей инициативе», — поделился Валерий Пономаренко.