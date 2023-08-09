Валерий Пономаренко: «Вдова Саши врет. Я все, что мог, давал на лечение. На наследство не претендую»

Известный юморист, один из братьев-близнецов Пономаренко, Александр, скончался в декабре 2022 года после тяжелой болезни.
Вдова Александра Пономаренко Анна во время одного из телевизионных ток-шоу обвинила брата-близнеца умершего мужа Валерия в том, что тот не помогал близкому человеку. А после смерти вместе с матерью еще и начал претендовать на наследство покойного Александра. Анна обвинила Валерия и в том, что он ей совершенно не помогал и после кончины Александра Пономаренко. Все дела покойного мужа ей пришлось улаживать самой.
Валерий Пономаренко решительно опроверг все эти обвинения.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Валерий Пономаренко прямо заявил, что Анна врет и отказалась от общения с родственниками покойного мужа.
«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Мама отказалась от всего. И ни на что не претендовала. Она даже нотариально отказалась от него. А мне не надо было нотариально, я не был наследником как таковым. Мама теперь тоже с ней не общается. Но не по своей инициативе», — поделился Валерий Пономаренко.
По материалам litekp.ru