Вдова Юдашкина сразила поклонников постройневшей фигурой: в платье-футляре щегольнула в Майами

Марина Юдашкина была главной женщиной в жизни Валентина Юдашкина. Она заботилась о модельере и стала его правой рукой. Пара вырастила дочку Галину. В последние годы маэстро выходил в свет только с женой. А в мае кутюрье умер. Для звездной семьи это стало большой утратой. Летом наследница модельера увезла семью в США, взяв не только своих детей, но и маму.
На этот раз Марина поделилась кадром из Майами. Она призналась, что отпуск подходит к концу. Однако пока светская львица наслаждается роскошной жизнью. На прогулке вдова модельера отметилась в платье-футляре цвета океана. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру 64-летней знаменитости. Образ украсила нитка жемчуга.
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Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
«Фото с отдыха перед отъездом», – написала Марина.
Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Многие отметили, что отпуск в компании внуков ей пошел на пользу.
«Очарована, околдована! Валентин сверху пусть радуется и гордится, какие сокровища он оставил на земле: Марину и Галю», «Шикарная, потрясающая, элегантная Мариночка! Мариночка, будь счастлива всегда»,«В отличной форме», — стали писать в Сети.