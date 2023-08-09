Вдова Юдашкина сразила поклонников постройневшей фигурой: в платье-футляре щегольнула в Майами

На этот раз Марина поделилась кадром из Майами. Она призналась, что отпуск подходит к концу. Однако пока светская львица наслаждается роскошной жизнью. На прогулке вдова модельера отметилась в платье-футляре цвета океана. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру 64-летней знаменитости. Образ украсила нитка жемчуга.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».