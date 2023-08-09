Отдыхала на даче, резко стало плохо: близкие раскрыли, что произошло с Верой Васильевой незадолго до смерти

Август 2023 года она проводила на отдыхе с семьей своей крестницы. Близкие отмечают, что ничего не предвещало беды, пишет kp.ru.

Напомним, что всего пять месяцев назад Васильева праздновала 75-летие службы в Московском академическом Театре сатиры в компании коллег. В этом году Вера Кузьминична не раз выходила на сцену родного театра, в том числе в капустнике «Кабачок», где исполняла романс с Александром Ширвиндтом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В ее окружении о звезде отзываются очень тепло. Друзья вспоминают, что она всегда выглядела безупречно – бодра, подтянута, улыбчива и элегантна. Муж актрисы Владимир Ушаков был актером. Он умер в 2011 году. Детей у них не было.