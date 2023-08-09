«Благодарю Бога за тебя!»: Кудрявцева показала свою дочку в ярком платье в день рождения — голубоглазая, с голливудской улыбкой

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Оне ведет несколько передач, а также порой ведет концерты. Телеведущая не скрывает, что следит за внешностью. Она наряжается и занимается йогой. Примечательно, что главной ее отрадой является дочка Мария. Этим летом она отвезла ее в Болгарию. Там кроха отмечает день рождения.
Примечательно, что в соцсети Лера посвятила наследнице трогательное послание. Она засняла наследницу, которая в ярком голубом платье и с бантом предстала перед камерой. Мария схватилась руками за лицо. Она широко улыбалась, смотря на маму.
«5 лет! Люблю тебя до неба и выше! Благодарю Бога за тебя! Просто будь счастлива каждую секунду своей жизни! Моя доченька, моя безусловная любовь!» – написала звезда.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка Леры быстро растет. Ее поздравили с важным событием. «Какая она куколка», «Ну очень красивая», «Любуемся все вместе», «Ой, Машка просто чудо», «Вся в маму», «Какие глаза», «Прям принцесса растет», «Ей надо сниматься в кино», — стали писать пользователи Сети.