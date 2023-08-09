«Благодарю Бога за тебя!»: Кудрявцева показала свою дочку в ярком платье в день рождения — голубоглазая, с голливудской улыбкой

Примечательно, что в соцсети Лера посвятила наследнице трогательное послание. Она засняла наследницу, которая в ярком голубом платье и с бантом предстала перед камерой. Мария схватилась руками за лицо. Она широко улыбалась, смотря на маму.

«5 лет! Люблю тебя до неба и выше! Благодарю Бога за тебя! Просто будь счастлива каждую секунду своей жизни! Моя доченька, моя безусловная любовь!» – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».