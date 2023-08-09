«Считала умной, но что-то переклинило»: Лужина дерзко ответила Пугачевой

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по кинолентам «Вертикаль» и «На семи ветрах» публично высказалась по поводу скандальной речи Аллы Пугачевой в адрес россиян.

Напомним, певица заявила, что ее соотечественники «были холопами, стали рабами».

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась», - цитировал aif.ru Лужину, которая высказалась про Пугачеву на II Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах».

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По словам актрисы, раньше она считала Аллу Пугачеву другим человеком, но сейчас с ней что-то стряслось.

«Мне казалось, что Алла – такая мудрая женщина, я ее считала умной. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее», - сказала Лариса Лужина.

Она заметила, что многие люди вышли из крепостных, а артисты так и вовсе сильно зависят от чужих мыслей, поскольку играют разных людей с различными судьбами. Однако это не значит, что они обладают рабской психологией.