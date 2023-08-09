Что нашли внутри многомиллионной квартиры Ирины Мирошниченко - потолки под пять метров и библиотека

У ушедшей из жизни актрисы Ирины Мирошниченко осталась шикарная квартира в центре Москвы. Коллеги артистки рассказали, что жилье у нее было шикарное - высокие потолки и антикварная мебель.

«Очень большая гостиная. Огромная прихожая, из которой идет лестница на балюстраду, где была ее библиотека. Высоченные потолки под пять метров», - рассказала ее коллега по цеху Татьяна Бронзова.

Актриса также добавила, что Мирошниченко в квартире держала много нарядов и дорогих украшений.

Родственников у Ирины не осталось. Детей у нее не было. Скорее всего, многомиллионное имущество, предположительно в 100 миллионов, отойдет городу Москве.

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