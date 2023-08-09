«Бороться за каждый сброшенный килограмм»: Светлана Зейналова заявила, что вынуждена молодиться

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова призналась, что непросто переживает «прощание» с молодостью.

Зейналова в свои 46 понимает, что моложе уже не становится. И от этого знаменитости немного грустно:

«Сложно принять свой возраст? Мне сложно. Свое лицо, вес, опыт, морщины, усталость, разочарованность, потери… Все здесь, на лице. По каждому лицу можно читать как по книге: что было, что будет, чем сердце успокоится».

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