«Мы совершали ошибки»: Анна Хилькевич рассказала о секретах счастливой семейной жизни

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич поделилась впечатлениями от семейного праздника – годовщины свадьбы.

Напомним, актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара отметила в этом году 8-летие совместной жизни в браке.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«7 августа 2015 года мы официально поженились. Сказали внутри себя и друг другу «да», дали друг другу слово. И держим его уже 8 лет. 8 лет брака дали нам огромный опыт. Как любой человек, мы совершали ошибки, но всегда действовали по совести и справедливости. А из ошибок делали выводы», – призналась Хилькевич в личном микроблоге.