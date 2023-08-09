Ксения Бородина готовится стать профессиональным гештальт-терапевтом

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что скоро станет настоящим специалистом по терапии.

Оказалось, что Бородина всерьез взялась за изучение новой профессии. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая стала больше заниматься психологией. И теперь Ксения Бородина готовится сама помогать людям.

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