Ксения Бородина готовится стать профессиональным гештальт-терапевтом

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press 

Ведущая шоу «Дом-2» поделилась своими планами в личном микроблоге.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что скоро станет настоящим специалистом по терапии.

Оказалось, что Бородина всерьез взялась за изучение новой профессии. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая стала больше заниматься психологией. И теперь Ксения Бородина готовится сама помогать людям.

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«Да, прохожу базовый курс. Сейчас уеду на интенсив в Тулу», – отметила Ксения Бородина.

Бородина хочет изучать практическую психологию и современные методы психотерапии. Знаменитость добавила, что устала много работать. Теперь она хочет учиться.

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