Ксения Бородина готовится стать профессиональным гештальт-терапевтом

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что скоро станет настоящим специалистом по терапии.
Оказалось, что Бородина всерьез взялась за изучение новой профессии. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая стала больше заниматься психологией. И теперь Ксения Бородина готовится сама помогать людям.
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«Да, прохожу базовый курс. Сейчас уеду на интенсив в Тулу», – отметила Ксения Бородина.
Бородина хочет изучать практическую психологию и современные методы психотерапии. Знаменитость добавила, что устала много работать. Теперь она хочет учиться.