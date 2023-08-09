Шаловливая Рудова показала себя без бюстгальтера: выкатила ядреный бюст на улице — смотрите все

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие следят за жизнью звезды сериала «Татьянин день». Она участвовала в шоу «Выжить в Дубае», а также не раз красовалась на дорогих курортах. В 39 лет актриса не замужем, но при этом следит за фигурой, носит смелые наряды. Звезда регулярно оказывается в центре внимания мужчин.
На этот раз Наталья решила нарядиться для речной прогулки. Она облачилась в кукольное мини-платье с принтом. Актриса отказалась от нижнего белья. Тесемки в области декольте были не туго завязаны. Блондинка засветила округлые полушария груди. Рудова сверкнула ложбинкой в лифте, а потом нежилась на лодке, катаясь по Москве-реке.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая куколка», «Ожившая Барби», «Какая вы стройная», «Грудь колыхается», «Тут очень опасное декольте», «Тесемки напряжены», «Какие формы», «Хорошенькая», — стали писать поодписчики.