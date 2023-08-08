Клава Кока отметилась на пляже со своим таинственным возлюбленным: первое фото

На этот раз Клава удивила фанатов своим заявлением. Она призналась, что проект помог ей обрести вторую половинку. Певица проводит отпуск со своим таинственным избранником, который был одним из 36 претендентов на ее руку и сердце.

В соцсети блондинка поделилась первым совместным фото. Кока запечатлелась с ним за руку на пляже, но показала только тени.

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