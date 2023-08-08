Клава Кока отметилась на пляже со своим таинственным возлюбленным: первое фото

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она стала известной певицей в России. Ее клипы набирают миллионы просмотров. Артистка регулярно дает концерты и снимается для шоу. При этом она не скрывает, что мечтает о семье и детях. И хоть блондинке регулярно делают предложение руки и сердца, она решилась на поиски жениха в рамках шоу «Сердце Клавы».
На этот раз Клава удивила фанатов своим заявлением. Она призналась, что проект помог ей обрести вторую половинку. Певица проводит отпуск со своим таинственным избранником, который был одним из 36 претендентов на ее руку и сердце.
В соцсети блондинка поделилась первым совместным фото. Кока запечатлелась с ним за руку на пляже, но показала только тени.
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Клава Кока с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Пока его имя звезда скрывает. Клава отметила, что все увидят ее историю любви совсем скоро на канале «Пятница». Поклонники были рады тому, что мечта певицы исполнилась и она находится в шаге от свадьбы.