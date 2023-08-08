«Ой, а трусиков нет»: Севастьянова в белоснежном платье с разрезом спереди игриво обнажила бедра на прогулке

На этот раз Каролина улетела в Сен-Тропе. Она отдыхает на дорогом курорте с возлюбленным, которого от всех скрывает. 8 августа гимнастка отправилась на прогулку. Она облачилась в белоснежное платье в пол с разрезом спереди. Чемпионка обнажила свои упругие и загорелые бедра. При этом Севастьянова игриво задрала ножку вверх.

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