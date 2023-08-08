«Ой, а трусиков нет»: Севастьянова в белоснежном платье с разрезом спереди игриво обнажила бедра на прогулке

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнасткой. Она смогла стать олимпийской чемпионкой. Когда спортсменка завершила карьеру, то стала много путешествовать. При этом она не растеряла форму. В свои 28 лет брюнетка может похвастаться растяжкой и стройностью. Зачастую она предстает на публике в смелых нарядах.
На этот раз Каролина улетела в Сен-Тропе. Она отдыхает на дорогом курорте с возлюбленным, которого от всех скрывает. 8 августа гимнастка отправилась на прогулку. Она облачилась в белоснежное платье в пол с разрезом спереди. Чемпионка обнажила свои упругие и загорелые бедра. При этом Севастьянова игриво задрала ножку вверх.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красотка», «Ой, а трусиков нет», «Просто роскошная», «Смотрим, и нет слов», «Хорошенькая», «А наряд сделал кожу еще шоколаднее», «Фигура бесподобная», «Ох, какой шальной разрез», — стали писать подписчики.