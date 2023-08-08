Самбурская с нежностью прильнула к брутальному мужчине: лифчик трещит от увесистой ноши — будоражущий вид

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Также иногда артистка дает концерты. В свои 36 лет ей удается держать себя в идеальной форме. Поклонники удивляются, что она не замужем. Однако актриса всегда оказывается в центре мужского внимания благодаря смелым образам.
На этот раз Настасья целый день провела на съемках. Она неожиданно поделилась кадрами, которые удивили ее фанатов. Актриса в откровенном лифчике с разрезами блеснула упругими полушариями груди. Она прильнула к брутальному мужчине. Самбурская с нежностью держала его за руки, которые были опущены на ее плечи.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многим стало интересно, кто смог так близко пообщаться со звездой. Некоторые решили, что этот мужчина — Роман Курцын, с которым она снимается в новом проекте.
«Какая шикарная», «Ох, а кто это там?», «Как вам идет быть с мужчиной», «Такая нежная кошечка», — стали писать в Сети.
Роман Курцын и Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды