Самбурская с нежностью прильнула к брутальному мужчине: лифчик трещит от увесистой ноши — будоражущий вид

На этот раз Настасья целый день провела на съемках. Она неожиданно поделилась кадрами, которые удивили ее фанатов. Актриса в откровенном лифчике с разрезами блеснула упругими полушариями груди. Она прильнула к брутальному мужчине. Самбурская с нежностью держала его за руки, которые были опущены на ее плечи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».