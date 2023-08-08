Алсу показала, как выглядят ее дети от мужа-бизнесмена: дочки уже с маму ростом, а сын скоро пойдет в школу

В соцсетях Алсу поделилась кадрами из поездки. Она провела время со своей мамой Разией. Певица показала своих дочек: 16-летнюю Сафину и 15-летнюю Микеллу. Примечательно, что они стали ростом с маму. Наследницы артистки красовались в платьях и с макяижем. Сама звезда щегольнула в силуэтном наряде.

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