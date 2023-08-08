Алсу показала, как выглядят ее дети от мужа-бизнесмена: дочки уже с маму ростом, а сын скоро пойдет в школу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица впервые за долгое время показала даже младшего наследника, лицо которого от всех скрывает.

Алсу уже давно стала известной персоной. Армия ее поклонников только растет. Она продолжает давать концерты, а также выпускать песни. В свои 40 лет певица восхищает поклонников своим моложавым видом. Свободное время она предпочитает посвящать семье. На этот раз звезда решила приехать в родную деревню в Башкирии. 

В соцсетях Алсу поделилась кадрами из поездки. Она провела время со своей мамой Разией. Певица показала своих дочек: 16-летнюю Сафину и 15-летнюю Микеллу. Примечательно, что они стали ростом с маму. Наследницы артистки красовались в платьях и с макяижем. Сама звезда щегольнула в силуэтном наряде. 

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Алсу с дочками и мамой. Фото: соцсети звезды

На другом фото Алсу даже показала своего сына Рафаэля. Мальчику скоро исполнится семь лет. Он готовится к школе. Лицо наследника пара до сих пор скрывает. Он был в розовой рубашке и джинсах. Сестры держали его за руки. Поклонники восхитились дружной семьей. многие отметили, что дети унаследовали красоту артистки и ее скромность.

Алсу с дочками и сыном. Фото: соцсети звезды

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