Алсу показала, как выглядят ее дети от мужа-бизнесмена: дочки уже с маму ростом, а сын скоро пойдет в школу

Алсу уже давно стала известной персоной. Армия ее поклонников только растет. Она продолжает давать концерты, а также выпускать песни. В свои 40 лет певица восхищает поклонников своим моложавым видом. Свободное время она предпочитает посвящать семье. На этот раз звезда решила приехать в родную деревню в Башкирии.
В соцсетях Алсу поделилась кадрами из поездки. Она провела время со своей мамой Разией. Певица показала своих дочек: 16-летнюю Сафину и 15-летнюю Микеллу. Примечательно, что они стали ростом с маму. Наследницы артистки красовались в платьях и с макяижем. Сама звезда щегольнула в силуэтном наряде.
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Алсу с дочками и мамой. Фото: соцсети звезды
На другом фото Алсу даже показала своего сына Рафаэля. Мальчику скоро исполнится семь лет. Он готовится к школе. Лицо наследника пара до сих пор скрывает. Он был в розовой рубашке и джинсах. Сестры держали его за руки. Поклонники восхитились дружной семьей. многие отметили, что дети унаследовали красоту артистки и ее скромность.
Алсу с дочками и сыном. Фото: соцсети звезды