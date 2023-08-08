«Наша любимая девочка»: Валерия увиделась с повзрослевшей дочкой Пригожина — длинноволосая красотка

На новых фото Валерия предстала в белоснежных брюках и бомбре. Лук дополняли кроссовки. Она позировала с Елизаветой, та была одета тоже в белое. Девушка очень высокая и с длинными густыми волосами. Они провели время за городом на природе.

«Наша любимая девочка с нами. Какое счастье, когда дети близки по духу», — написала звезда.

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