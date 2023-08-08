«Наша любимая девочка»: Валерия увиделась с повзрослевшей дочкой Пригожина — длинноволосая красотка

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не перестает давать концерты и сниматься в разных передачах. Певица не раз говорила, что во всем ей помогает муж Иосиф Пригожин. Они регулярно с ним появляется на публике. Этим летом пара успела отдохнуть. А 8 августа звезда увиделась с близким членом семьи — дочкой Пригожина Елизаветой от Лейлы Фаттаховой.
На новых фото Валерия предстала в белоснежных брюках и бомбре. Лук дополняли кроссовки. Она позировала с Елизаветой, та была одета тоже в белое. Девушка очень высокая и с длинными густыми волосами. Они провели время за городом на природе.
«Наша любимая девочка с нами. Какое счастье, когда дети близки по духу», — написала звезда.
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Валерия и Елизавета Пригожина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Валерия не стареет. Другие были поражены, какой красавицей является дочка Пригожина. «Такие классные, задорные!», «Это, действительно, самое дорогое, когда дети — наши единомышленники и друзья», «Лизочку обожаю, нежная, красивая, умная», — стали писать пользователи Сети.
Валерия и Елизавета Пригожина. Фото: соцсети звезды