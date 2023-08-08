«Это была история, которая обрастала подробностями»: актриса из «Кухни» пролила свет на свой роман с Дмитрием Нагиевым

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Ирина Темичева, сыгравшая в «Кухне» официантку Еву, раскрыла правду об отношениях с Дмитрием Нагиевым.

38-летняя актриса Ирина Темичева, которую большинство поклонников узнали по роли официантки Евы в сериале «Кухня», рассказала, что ее на самом деле связывает с шоуменом Дмитрием Нагиевым.

Как выяснилось, ничего. Слухи о романе Нагиева с девушкой из сериала муссировались довольно долго, причем с подачи самих актеров. Они пошутили, а поклонники с радостью поверили.

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Ирина Темичева. Фото: Global Look Press

«Это была такая мулька, которую в шутку мы сами кинули в каком-то интервью. Это была история, которая начала жить своей жизнью, сама собой обрастала подробностями. Потом, когда мы на это смотрели, то читали это как какой-то бред. У нас никогда не было никаких отношений», — призналась Ирина Темичева.

По материалам vnimanie.pro

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