«Это была история, которая обрастала подробностями»: актриса из «Кухни» пролила свет на свой роман с Дмитрием Нагиевым

38-летняя актриса Ирина Темичева, которую большинство поклонников узнали по роли официантки Евы в сериале «Кухня», рассказала, что ее на самом деле связывает с шоуменом Дмитрием Нагиевым.
Как выяснилось, ничего. Слухи о романе Нагиева с девушкой из сериала муссировались довольно долго, причем с подачи самих актеров. Они пошутили, а поклонники с радостью поверили.
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Ирина Темичева. Фото: Global Look Press
«Это была такая мулька, которую в шутку мы сами кинули в каком-то интервью. Это была история, которая начала жить своей жизнью, сама собой обрастала подробностями. Потом, когда мы на это смотрели, то читали это как какой-то бред. У нас никогда не было никаких отношений», — призналась Ирина Темичева.
По материалам vnimanie.pro