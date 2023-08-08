В белом платье, с короной на голове: Виторган восхитился младшей дочкой-куколкой от Млодик — нежная принцесса

Накануне, 7 августа, в семье Ирины Млодик и Эммануила Виторгана был большой праздник. Исполнилось четыре года младшей дочери пары —Кларе.
Звездный папа поделился в микроблоге снимком, на котором Клара запечатлена на руках у мамы, Ирины Млодик. Малышка облачена в пышное белое платье, голову украшает корона, выглядит Клара как маленькая нежная принцесса.
«Кларочка, ты молодец, ты сильная и при этом сама нежность! Ты умничка, очень музыкальна, с хорошим чувством юмора, хорошая сестричка и внимательная дочь! Пожалуйста, будь счастливой! Мы с мамой тебя очень любим!» — поздравил дочку с днем рождения Эммануил Виторган.
Ирина Млодик с дочкой Кларой. Фото: соцсети
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Напомним, у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана есть еще старшая дочка, Этель. Ей пять с половиной лет.