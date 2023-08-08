В белом платье, с короной на голове: Виторган восхитился младшей дочкой-куколкой от Млодик — нежная принцесса

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: соцсети

Младшей наследнице Эммануила Виторгана и Ирины Млодик — Кларе — исполнилось четыре года.

Накануне, 7 августа, в семье Ирины Млодик и Эммануила Виторгана был большой праздник. Исполнилось четыре года младшей дочери пары —Кларе. 

Звездный папа поделился в микроблоге снимком, на котором Клара запечатлена на руках у мамы, Ирины Млодик. Малышка облачена в пышное белое платье, голову украшает корона, выглядит Клара как маленькая нежная принцесса.

«Кларочка, ты молодец, ты сильная и при этом сама нежность! Ты умничка, очень музыкальна, с хорошим чувством юмора, хорошая сестричка и внимательная дочь! Пожалуйста, будь счастливой! Мы с мамой тебя очень любим!» — поздравил дочку с днем рождения Эммануил Виторган.

Ирина Млодик с дочкой Кларой. Фото: соцсети

Читайте также