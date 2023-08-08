В белом платье, с короной на голове: Виторган восхитился младшей дочкой-куколкой от Млодик — нежная принцесса

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Напомним, у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана есть еще старшая дочка, Этель. Ей пять с половиной лет.