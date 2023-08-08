Водолеи и Раки, насторожитесь: астролог Лифанова назвала пять знаков, которым Черное Новолуние может изменить жизнь

Первыми в списке оказались Львы. Они неожиданно для себя решатся на кардинальную смену имиджа. Также судьба сведет их с человеком, который пробудит в них страсть. Однако рассчитывать на серьезные отношения не стоит.

А вот Тельцы должны быть внимательными. Велика вероятность потери денег, связанных с жильем. Они также могут быть втянуты в неудачный ремонт либо невыгодно продадут квартиру или дом.

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Весы познакомятся с оккультными науками и людьми, которые в этому имеют отношение. И это даже больше будет для них полезно, чем вредно.

Насторожиться надо Ракам. Они могут вляпаться в финансовые потери. Им предложат вложиться в неоднозначный проект, который, скорее всего, провалится. Либо «выстрелит», но Раки от этого никакой выгоды не получат.

А Водолеи станут замечать странности в поведении своей второй половинки, которое будет не совсем адекватным, сообщает wday.ru.