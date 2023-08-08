Клава Кока сделала важное заявление: «Сердце больше не свободно»

На этот раз Клава поделилась первыми кадрами с проекта. 26 претендентов вызвались бороться за ее симпатию и любовь. Певица придумывала для их испытания. Рядом находился ее друг Роман Кагроманов, который стал ведущим. А сваха Роза Сябитова помогала проверять женихов. Кока красовалась в вечерних платьях и принимала нелегкие решения. И теперь она сделала важное заявление.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».