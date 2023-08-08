Клава Кока сделала важное заявление: «Сердце больше не свободно»

Клава Кока больше пяти лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица выпускает хиты, дает концерты и снимается для телевизионных шоу. Все это время она признавалась, что ищет жениха. Блондинка мечтает о детях и семье. А недавно она решилась искать возлюбленного в рамках шоу «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница».
На этот раз Клава поделилась первыми кадрами с проекта. 26 претендентов вызвались бороться за ее симпатию и любовь. Певица придумывала для их испытания. Рядом находился ее друг Роман Кагроманов, который стал ведущим. А сваха Роза Сябитова помогала проверять женихов. Кока красовалась в вечерних платьях и принимала нелегкие решения. И теперь она сделала важное заявление.
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«Сердце Клавы» больше не свободно? Мы сняли для вас самое красивое шоу о любви… Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем «это же постанова», «все приходят за пиаром», «судьбу на шоу не встретишь» и т.д., я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку! Скоро мы расскажем вам нашу историю… На «Пятнице», — заявила звезда.
Поклонники были очень удивлены. Теперь многие ждут премьеру. Певице желают крепкой и взаимной любви.