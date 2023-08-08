Ирина Пингвинова из «Дома-2» вышла замуж: первое фото с мужем после ЗАГСа

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова впервые вышла замуж. Для бракосочетания Ирина Пингвинова и ее возлюбленный выбрали особенную дату — 08.08. Вероятно, Ирина Пингвинова верит в магию чисел и надеется, что красивая дата сделает ее брак счастливым.
В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась снимком, который был сделан после выхода из ЗАГСа. В кадре Ира запечатлена со своим новоиспеченным мужем. Молодожены демонстрируют безымянные пальцы с обручальными колечками.
К слову, Ира Пингвинова сейчас впервые показала избранника.
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Ирина Пингвинова и ее муж. Фото: соцсети
Ирина Пингвинова уточнила, что 8 августа она и ее избранник распишутся в ЗАГСе, а торжество будет позже.
Напомним, Ирина Пингвинова на проекте «Дом-2» встречалась с Димой Чайковым и родила от него дочь Милану, которой в ноябре будет уже три года.