Ирина Пингвинова из «Дома-2» вышла замуж: первое фото с мужем после ЗАГСа

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова впервые вышла замуж. Для бракосочетания Ирина Пингвинова и ее возлюбленный выбрали особенную дату — 08.08. Вероятно, Ирина Пингвинова верит в магию чисел и надеется, что красивая дата сделает ее брак счастливым.

В микроблоге Ирина Пингвинова поделилась снимком, который был сделан после выхода из ЗАГСа. В кадре Ира запечатлена со своим новоиспеченным мужем. Молодожены демонстрируют безымянные пальцы с обручальными колечками.

К слову, Ира Пингвинова сейчас впервые показала избранника.

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