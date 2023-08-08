52-летняя Орбакайте в купальнике блеснула точеными формами на элитном пляже: ложбинка загорает, ветер в волосах

На этот раз Орбакайте решила поделиться кадрами с элитного пляжа Gucci. Она предстала в брюках-шароварах купальнике. Певица блеснула своими точеными формами формами. Она подставила солнцу упругую декольте. Волосы развивал ветер, а ложбинка загорала. Кристина проводила время с дочкой, которая успела накупаться в море.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».