52-летняя Орбакайте в купальнике блеснула точеными формами на элитном пляже: ложбинка загорает, ветер в волосах

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она также стала актрисой. Дочка Аллы Пугачевой продолжает строить карьеру. Однако этим летом она устроила длительный отпуск. Артистка зачастую делится кадрами из Европы. Еще недавно ее дочка Клавдия гостила у бабушки в Юрмале. Теперь звезда с наследницей и мужем Михаилом Земцовым находится в Сен-Тропе.
На этот раз Орбакайте решила поделиться кадрами с элитного пляжа Gucci. Она предстала в брюках-шароварах купальнике. Певица блеснула своими точеными формами формами. Она подставила солнцу упругую декольте. Волосы развивал ветер, а ложбинка загорала. Кристина проводила время с дочкой, которая успела накупаться в море.
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Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она нисколько не постарела. Другие были поражены тому, как выросла Клава. Фанаты считают, что она может стать моделью, так как обладает маминой точеной фигурой и длинными ногами. «Какая красивая», «Ох, стильная даж на пляже», «Как дочка вымахала», «Две модели», — стали писать в Сети.
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды