Только встала с постели: Агата Муцениеце козырнула своими прелестями — шортики предательски сползают вниз

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она больше 10 лет снимается в кино. Актриса стала еще ближе с поклонниками, когда развелась с Павлом Прилучным и заговорила о пережитых проблемах в отношениях. Теперь она активно строит карьеру, следит за фигурой и растит двоих детей. Замуж снова выходить звезда не спешит, но все чаще оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Агата решила показать, как выглядит утрам. Она предстала в топике и леопардовых шортах. Актриса обнажила свой стальной пресс. Наряд едва прикрыл ее упругие бедра. Муцениеце собрала волосы и отказалась от макияжа. Она козырнула своими точеными формами. Артистка собралась на пробежку. При этом шорты едва держались на ее формах.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Просто идеальная», «Какая вы стали соблазнительная», «Ох, вот это фигура», «Смотришь и завидуешь», «Фигура такая спортивная», «Видно, что работаете над собой», «После развода стала только краше», «Кому же достанется эта красота?» — стали писать подписчики.