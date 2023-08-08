«Об этой малышке я мечтала очень давно»: Майя Донцова предстала на руках с очаровательной крохой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Майя Донцова больше не одинока. Майя Донцова после развода с Лешей Купиным исполнила свою мечту. Она завела собаку редкой породы — черную мальтипу.

В микроблоге Майя Донцова поделилась снимком с очаровательной крохой. Черная собачка доверчиво прижалась к лицу своей хозяйки и не дышит.

Майя Донцова рассказала, что намерена брать малышку с собой во все путешествия.

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