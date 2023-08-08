«Об этой малышке я мечтала очень давно»: Майя Донцова предстала на руках с очаровательной крохой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Майя Донцова больше не одинока. Майя Донцова после развода с Лешей Купиным исполнила свою мечту. Она завела собаку редкой породы — черную мальтипу.
В микроблоге Майя Донцова поделилась снимком с очаровательной крохой. Черная собачка доверчиво прижалась к лицу своей хозяйки и не дышит.
Майя Донцова рассказала, что намерена брать малышку с собой во все путешествия.
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«Моя малышка. Принимаю поздравления. Я безумно люблю собак и очень хотела свою, думаю, это все и так знают, но я постоянно катаюсь по миру и переживала, что с собакой буду привязана к одному месту. Но я нашла выход: иностранные прививки и чип, и все страны для нас открыты. Об этой малышке я мечтала очень давно. Она очень редкая, черных мальтипу найти сложно», — поделилась в микроблоге Майя Донцова.
Майя Донцова и ее новая собачка. Фото: соцсети