Избавился от Вики Романец и стал другим человеком: Антон Гусев из «Дома-2» цветет и пахнет рядом с новой избранницей Яной

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев год назад закрутил роман с девушкой Яной из Екатеринбурга. Случилось это почти сразу после того, как Гусев официально развелся со второй женой Викой Романец.

Поклонники Антона Гусева обратили внимание, как он за это время изменился. Выглядеть стал лучше и вести себя - тоже. Антон Гусев наладил общение с сыном от Жени Феофилактовой. Даниэль дружен с избранницей папы Яной и ее дочкой. Словом, публика в восторге от таких изменений и считает, что новая избранница положительно влияет на Антона Гусева.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».