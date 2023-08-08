Избавился от Вики Романец и стал другим человеком: Антон Гусев из «Дома-2» цветет и пахнет рядом с новой избранницей Яной

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев год назад закрутил роман с девушкой Яной из Екатеринбурга. Случилось это почти сразу после того, как Гусев официально развелся со второй женой Викой Романец.
Поклонники Антона Гусева обратили внимание, как он за это время изменился. Выглядеть стал лучше и вести себя - тоже. Антон Гусев наладил общение с сыном от Жени Феофилактовой. Даниэль дружен с избранницей папы Яной и ее дочкой. Словом, публика в восторге от таких изменений и считает, что новая избранница положительно влияет на Антона Гусева.
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«Всегда относилась к Антону негативно, еще со времен «Дома-2», а теперь поняла, меня его бабы раздражали. Он, оказывается, вообще положительный приятный персонаж. Как все-таки женщина, чистая, мощная, женская энергетика раскрывает мужчину. Яночка, ты прелесть. Счастья вам на долгие годы», «Сейчас просмотрела все фото с этой девушкой! Реально, как она изменила Антона, чувствуется любовь и страсть, чего не было в предыдущих отношениях, Антон раскрылся с другой стороны! Счастья вам и берегите друг друга и свою любовь! Девушка красивая, нежная и настоящая!», «Хоть избавился от этой ужасной Романец! Счастья вам», «Пара просто идеальная! Реально не придраться ни к чему! Антон сейчас прям мужик -мужик! Приятно смотреть!» - такие комментарии оставляют поклонники под снимками Антона Гусева и Яны.